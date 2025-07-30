Посольство Туркменистана в Токио провело конкурс детского рисунка

Сегодня Посольство Туркменистана в Токио совместно с Японским детским советом «Фудзисан Чидама» провело конкурс детского рисунка на тему «2025 год -Международный год мира и доверия».

Как сообщает МИД Туркменистана, в конкурсе приняли участие дети и руководители совета «Фудзисан Чидама».

В рамках мероприятия сотрудники туркменского дипведомства провели презентацию для участников о внутренней и внешней политике, проводимой руководством Туркменистана, исторических памятниках, уникальной природе, культурных ценностях и традициях страны.

По итогам конкурса победителям вручены памятные подарки. Всем участникам были предложены туркменские национальные блюда.