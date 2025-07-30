Подведены итоги за 7 месяцев в нефтегазовой отрасли Туркменистана

Вчера в центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана состоялось отчетное совещание по итогам деятельности отрасли за 7 месяцев. На совещании присутствовал советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ашыргулы Беглиев.

Как сообщает ussatnews.com, встречу открыл вице-премьер, курирующий отрасль, Батыр Аманов. Далее с отчетами выступили государственный министр — председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев, председатель Государственного концерна «Туркменнефть» Гуванч Аджанов, председатель Государственной корпорации «Туркменгеология» Гурбангелди Гарлыев, а также руководители объединений, управлений и предприятий отрасли.

Выступающие отметили особую актуальность таких направлений, как добыча и переработка нефти и природного газа, освоение перспективных месторождений и пластов, активизация работ на газовом месторождении «Галкыныш», укрепление сырьевой базы отрасли, проведение геологоразведочных работ с применением передовых технологий, организация производственных процессов с учетом погодных условий и другие важные вопросы.

Вице-премьер указал на необходимость постоянного контроля реализации крупных проектов в нефтегазовой сфере, чёткого исполнения производственных и инвестиционных планов, активного продолжения строительства газопровода Аркадаг — Серхетабад — Герат.

Он подчеркнул важность модернизации топливно-энергетического комплекса страны в соответствии с современными мировыми стандартами. Также были определены приоритетные задачи для концернов «Туркменгаз», «Туркменнефть» и корпорации «Туркменгеология», отмечает источник.