Первый прямой рейс Москва-Пхеньян прибыл в столицу КНДР

Первый прямой авиарейс из Москвы прибыл в понедельник утром в аэропорт Пхеньяна. Российскую делегацию во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым торжественно встретили в северокорейской столице, сообщает ТАСС.

Полет был выполнен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Козлов возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. Российская делегация привезла в подарок зоопарку Пхеньяна львенка.