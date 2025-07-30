Между Туркменистаном и Азербайджаном отмечен рост транзитных перевозок

Положительная динамика транзитных перевозок зафиксирована между Туркменистаном и Азербайджаном. Об этом сообщили участники 8-го заседания Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Баку, передает МИД Туркменистана.

В переговорах приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Стороны констатировали успешное развитие двустороннего сотрудничества в транспортной сфере и договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия в этом направлении. Также обсуждались перспективы расширения партнерства в области связи.

По результатам заседания подписан протокол, предусматривающий углубление сотрудничества в различных сферах экономики. Следующая встреча в рамках комиссии состоится в Ашхабаде.

Межправительственная туркмено-азербайджанская комиссия по экономическому сотрудничеству является основным механизмом координации двустороннего экономического взаимодействия между двумя государствами.