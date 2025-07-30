Кроссовки баскетболиста Коби Брайанта проданы на аукционе за $240 тыс.

Кроссовки пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, в которых он провел дебютный матч в стартовом составе «Лос-Анджелес Лейкерс», проданы на аукционе за $240 тыс. Об этом сообщила пресс-служба аукциона SCP Auctions.

Брайант дважды (в 2009 и 2010 годах) признавался самым ценным игроком финала НБА, а в 2008 году получил титул самого ценного игрока регулярного чемпионата.

Баскетболист погиб 26 января 2020 года в результате крушения частного вертолета недалеко от Лос-Анджелеса вместе с 13-летней дочерью Джианной и еще семью людьми.