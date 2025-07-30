Делегаты Туркменистана участвовали в семинарах по деятельности морских портов в Малайзии

Делегаты Международного морского порта Туркменбаши участвовали в Региональной программе по наращиванию морского потенциала, которая была организована с 21 по 25 июля в Куала-Лумпуре специалистами порта «Кланг».

Целью мероприятия было укрепление сотрудничества и обмен научным опытом, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Порт «Кланг» является одним из 10 крупнейших контейнерных портов мира, и в ходе программы малазийские эксперты провели для участников семинары по ключевым направлениям портовой деятельности.

Участники ознакомились с особенностями планирования работы портов, изучили управление погрузочно-разгрузочными работами в целом, в том числе организацию логистики.

В программе приняли участие 29 представителей из 15 стран Центральной и Южной Азии, а также государств-участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отмечает источник.