В Китае наводнение смыло 20 кг украшений из ювелирного магазина

Наводнение в китайской провинции Шэньси привело к потере 20 кг золотых и серебряных украшений из ювелирного магазина в уезде Уци. Об этом сообщил информационный портал «Хунсин синьвэнь».

По данным источника, владелец магазина понес ущерб на сумму в десятки миллионов юаней. После получения экстренного предупреждения о надвигающемся наводнении сотрудники покинули торговую точку, оставив драгоценности на витрине.

Когда на следующий день вода отступила, предприниматель обнаружил, что водные потоки полностью смыли все торговые прилавки вместе с товаром. В ходе поисковых работ сотрудникам магазина удалось обнаружить лишь 1 кг драгоценных изделий в грязи на расстоянии около ста метров от магазина.