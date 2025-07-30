В Баку состоялось 8-е заседание туркмено-азербайджанской Межправкомиссии

В столице Азербайджана состоялось 8-е заседание Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в ключевых сферах экономики. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию на переговорах возглавил заместитель председателя Кабинета Министров Нокергулы Атагулыев, азербайджанскую сторону представлял министр экономики Микаил Джаббаров.

Участники заседания отметили широкий спектр двустороннего сотрудничества, охватывающий торгово-экономическую, энергетическую, транспортную и культурно-гуманитарную сферы. Особое внимание было уделено большим возможностям для расширения взаимодействия в энергетической области.

По итогам переговоров подписан протокол, предусматривающий углубление сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и других областях. Следующее 9-е заседание комиссии запланировано провести в Ашхабаде.