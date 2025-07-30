«Аркадаг» победил ФК «Гилани» в товарищеском матче на сборе в Болгарии

Футболисты «Аркадага» обыграли косовский клуб «Гилани» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Болгарии. Встреча прошла в закрытом режиме и завершилась со счетом 1:0 в пользу туркменской команды.

«Аркадаг» ранее провел две контрольные встречи, в которых уступил со счетом 1:2 румынскому «Политехнику Яссы», и сыграл вничью со счетом 1:1 с македонским клубом «Башкими».

Тренировочный сбор чемпиона Туркменистана в болгарском городе Банско продлится до 31 июля.

3 августа «Аркадаг» сыграет с «Ашхабадом» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Туркменистана по футболу.