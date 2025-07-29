Туркменские пловцы стартовали на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

Туркменские спортсмены Давид Акопян и Айнура Примова начали выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

На дистанции 100 метров на спине 18-летняя Айнура Примова заняла второе место в своем предварительном заплыве, обновив личный рекорд. Результат туркменской пловчихи – 1 мин. 08,05 сек. Однако в общем зачете Примова расположилась на 51-м месте среди 56 участниц.

Давид Акопян выступил на дистанции 50 метров баттерфляем, показав результат 25,66 секунды, и также занял второе место в своем заплыве. В итоговой таблице 18-летний спортсмен занял 69-ю позицию из 97 участников.

Туркменские пловцы продолжат борьбу 30 июля. Примова примет участие в заплывах на 50 метров на спине, а Акопян – в комплексном плавании на 200 метров.

Всего от Туркменистана на мировом первенстве выступают четыре пловца: помимо уже стартовавших Примовой и Акопяна, в соревнованиях примут участие 22-летний Муса Жалаев и 19-летняя Анастасия Моргинштерн.

Программа выступлений сборной Туркменистана:

30 июля: Айнура Примова (50 м на спине), Давид Акопян (200 м комплексное плавание), Муса Жалаев (100 м вольным стилем)

31 июля: Анастасия Моргинштерн (100 м вольным стилем)

1 августа: Муса Жалаев (50 м вольным стилем)

2 августа: Анастасия Моргинштерн (50 м вольным стилем)