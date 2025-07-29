Туркменистан запустил систему X-Road для межведомственного обмена данными

В рамках реализации государственной программы развития цифровой экономики в Туркменистане введена в эксплуатацию система межведомственного электронного обмена данными, построенная на основе эстонской платформы X-Road. К системе подключены 10 министерств и ведомств, а также 12 государственных электронных сервисов.

Проект реализуется в соответствии с соглашением между Министерством связи Туркменистана и Программой развития ООН о содействии внедрению системы межведомственного электронного обмена данными. По итогам международного конкурса, проведенного при участии технического консультанта ПРООН, победителем была выбрана эстонская компания «Nortal AS».

Платформа X-Road, отвечающая требованиям кибербезопасности, установлена в техническом здании электротелекоммуникационной компании «Туркментелеком». Для обеспечения безопасного обмена данными развернуты серверы безопасности, через которые в установленном порядке к системе подключены 10 министерств и ведомственных учреждений.

В рамках проекта проведено обучение 75 специалистов из Министерства связи и участвующих ведомств по использованию и безопасности платформы X-Road, сетевым технологиям Cisco CCNA и CCNP, а также языкам программирования Linux, Java и Python. Все участники получили соответствующие сертификаты.

Юристы компании «Nortal» провели анализ нормативно-правовых актов подключенных государственных учреждений в части предоставления электронных услуг и подготовили соответствующие предложения.

Внедрение системы создает широкие возможности для упрощения межведомственного обмена информацией, обеспечения круглосуточного доступа к данным и увеличения количества электронных услуг в стране. Это способствует расширению электронного документооборота, снижению административных расходов за счет автоматизации систем, а также совершенствованию системы «Электронное правительство».