Павильон Туркменистана на ЭКСПО-2025 в Осаке в день принимает более 14 тысяч посетителей

Национальный павильон Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке ежедневно посещает более 14 тысяч посетителей. Об этом в интервью газете «Бизнес Реклама» рассказал Гутлымырат Егендурдыев, менеджер по связям с общественностью компании Belli Economic Society, выполнившей архитектурно-дизайнерские работы по проектированию павильона.

По словам Г. Егендурдыева, павильон Туркменистана отличается не только необычной формой, красотой и богатой экспозицией, но и тем, что его строительство осуществлялось с применением технологии BIM (Building Information Modeling), а также экологически чистых и качественных материалов.

«В павильон приходит не менее 14 тысяч человек. Мы достигли рекордного показателя, приняв около 24 тысяч посетителей за один день. Поскольку наш павильон самый посещаемый, там всегда большая очередь. В связи с этим мы создаём условия для людей с ограниченными возможностями и беременных женщин, чтобы они смогли пройти без очереди. При необходимости мы принимаем гостей с 9:00 до 21:00», — отметил менеджер по связям с общественностью. Туркменский национальный костюм

Ранее мы сообщали, что Павильон Туркменистана на EXPO 2025 в Осаке принял миллионного посетителя.