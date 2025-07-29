Делегация Туркменистана участвовала в международном экофоруме на Алтае

Делегация Туркменистана под руководством вице-премьера Н.Х.Атагулыева приняла участие в международной экологической конференции, состоявшейся 24-26 июля в Республике Алтай, РФ. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Главными темами конференции были изменение климата, развитие национальной экономики и сохранение биоразнообразия.

Н.Х.Атагулыев, выступая на конференции, акцентировал внимание участников на основных направлениях экологической политики Туркменистана, нацеленной на обеспечение экологической безопасности, устойчивого развития и сохранение природного наследия страны.

Было также сказано о международных конвенциях в области экологии, к которым присоединился Туркменистан, особо охраняемых природных территориях страны, проводимой деятельности по высадке деревьев, внедрении инновационных, водосберегающих, безотходных технологиях в агропромышленном и индустриальном секторах, развитии возобновляемых источников энергии и других видах деятельности, отмечает источник.