Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по развитию города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где провел совещание с соответствующими руководителями по вопросам дальнейшего развития города, передает TDH.

В совещании приняли участие председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов и хяким города Аркадаг Г.Маммедова.

На совещании была представлена информация о ходе реализации второй очереди строительства нового города, программе возведения объектов медицинского кластера и качестве используемых строительных материалов.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость особого внимания к благоустройству строящихся объектов и обеспечению их соответствия современным требованиям. Он отметил важность постоянного контроля качества, прочности и долговечности строительных материалов.

Хяким города Г.Маммедова доложила о подготовке к церемонии открытия объекта дорожно-транспортной инфраструктуры в Аркадаге и работах по другим направлениям развития города. Также была представлена информация о подготовке культурной программы торжественных мероприятий.

Национальный Лидер отметил высокий уровень проведения праздничных торжеств в стране и подчеркнул, что мероприятия по случаю открытия важных инфраструктурных объектов должны отражать традиции туркменского народа. По его словам, церемонии должны проводиться в атмосфере, соответствующей характеру и обычаям предков.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость активных усилий для успешной реализации задач «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022-2028 годах» и дал соответствующие указания руководителям.