Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по развитию города Аркадаг

Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по развитию города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где провел совещание с соответствующими руководителями по вопросам дальнейшего развития города, передает TDH.

В совещании приняли участие председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов и хяким города Аркадаг Г.Маммедова.

На совещании была представлена информация о ходе реализации второй очереди строительства нового города, программе возведения объектов медицинского кластера и качестве используемых строительных материалов.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость особого внимания к благоустройству строящихся объектов и обеспечению их соответствия современным требованиям. Он отметил важность постоянного контроля качества, прочности и долговечности строительных материалов.

Хяким города Г.Маммедова доложила о подготовке к церемонии открытия объекта дорожно-транспортной инфраструктуры в Аркадаге и работах по другим направлениям развития города. Также была представлена информация о подготовке культурной программы торжественных мероприятий.

Национальный Лидер отметил высокий уровень проведения праздничных торжеств в стране и подчеркнул, что мероприятия по случаю открытия важных инфраструктурных объектов должны отражать традиции туркменского народа. По его словам, церемонии должны проводиться в атмосфере, соответствующей характеру и обычаям предков.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость активных усилий для успешной реализации задач «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022-2028 годах» и дал соответствующие указания руководителям.