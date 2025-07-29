Глава Халк Маслахаты Туркменистана осмотрел строительство мечети в городе Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где осмотрел ход строительства объектов, возводимых в новом городе.

В ходе поездки Национальный Лидер посетил строящуюся городскую мечеть города Аркадаг. Он отметил, что возведение культовых сооружений направлено на долгосрочное развитие и является свидетельством благополучия туркменского народа.

В строительство мечети вносят благотворительные средства как жители Туркменистана, так и представители зарубежных стран. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что это демонстрирует преемственность добрых традиций, отмечает TDH.

Гурбангулы Бердымухамедов «выразил безграничную благодарность всем, кто вносит свой вклад в строительство мечети, и отметил, что их путь открыт, Всевышний ниспошлёт благословение на их благотворительные пожертвования». Национальный Лидер «помолился о том, чтобы молитвы, которые будут вознесены в новой мечети в честь этого благородного деяния, были приняты Всевышним».

Во время осмотра Председатель Халк Маслахаты Туркменистана подчеркнул особую роль мечетей как центров духовной жизни мусульманского сообщества. Он отметил, что в туркменской культуре мечеть традиционно рассматривается как священное место, а участие в ее строительстве считается благородным деянием.

Национальный Лидер выразил надежду, что новая мечеть станет важным духовным центром для жителей города Аркадаг и будет способствовать укреплению религиозных традиций в регионе.