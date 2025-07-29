В Москве 14-15 августа пройдет Международный Евразийский форум «Такси»

С 14 по 15 августа в Москве на площадке Центра международной торговли состоится XIII Международный Евразийский форум «Такси». Мероприятие соберет около 1,5 тыс. руководителей бизнеса, представителей органов власти и экспертов сферы такси и городской мобильности со всего Евразийского пространства.

Как сообщили организаторы, тема форума – «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы». Программа включает 14 деловых мероприятий, направленных на выработку практических решений по развитию таксомоторных перевозок и городской мобильности.

«Ключевой вопрос форума: как не выживать, а выстраивать прибыльный бизнес и повышать экономическую эффективность, несмотря на существующие вызовы», – отметил директор МЕФТ Александр Басалаев.

Участники рассмотрят вопросы развития электротакси, городской мобильности, включая интеграцию с каршерингом и средствами индивидуальной мобильности, кадрового обеспечения отрасли и страхования.

В рамках форума пройдет выставочная экспозиция с участием лидеров автомобильной промышленности, IT-сферы, производителей оборудования и топлива, представителей сферы услуг и финансового сектора.