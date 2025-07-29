В Китае появились «игрушечные врачи» для ремонта популярных кукол Лабубу

В Китае на фоне растущей популярности игрушек Лабубу сформировался новый вид услуг – «игрушечные врачи», специализирующиеся на ремонте коллекционных кукол. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Стоимость восстановления поврежденной игрушки составляет около 10% от ее первоначальной цены. Обычная неколлекционная Лабубу в КНР стоит в среднем 99 юаней (около $14).

Куклы часто носят в качестве аксессуаров на сумочках, что приводит к их повреждению и загрязнению. Несмотря на то, что китайские пользователи социальных сетей активно делятся советами по самостоятельному устранению царапин и восстановлению блеска меха игрушек, многие предпочитают обращаться к профессионалам.

Один из таких специалистов, представившийся как Хартман, рассказал изданию, что только за прошедший месяц отремонтировал около 100 кукол Лабубу. «Я чувствую себя врачом, который лечит болезни и спасает жизни», – заявил он.

Персонаж Лабубу с заячьими ушами, выпученными глазами и улыбкой с острыми зубами был создан гонконгским дизайнером и писателем Лун Цзяшэном (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, вдохновленную скандинавской мифологией. В 2019 году автор заключил соглашение с компанией Pop Mart на производство кукол по мотивам своих персонажей.

В настоящее время Лабубу выпускается в более чем 300 вариантах различных цветов, форм и размеров. В 2024 году серия The Monsters стала самой популярной линейкой Pop Mart с ростом выручки на 726,6% и объемом продаж 3,04 млрд юаней (свыше $423 млн).

Помимо Лабубу, «игрушечные врачи» занимаются ремонтом других популярных в Китае коллекционных персонажей, включая куклу Молли от гонконгского дизайнера Кенни Вонга и серию Паки (Pucky), также продающуюся в закрытых коробках.