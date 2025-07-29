В детских летних центрах Туркменистана проведены сессии по правам ребенка

В детских оздоровительных центрах Туркменистана прошли ежегодные общенациональные сессии по повышению осведомленности о правах ребенка.

Сессии организовали Меджлис Туркменистана и ЮНИСЕФ совместно с Офисом Постоянного координатора ООН, Регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии, Делегации Европейского союза, Министерства иностранных дел, Министерства образования и Аппарата Омбудсмена страны.

Первая сессия состоялась в летнем лагере «Яшлык» в Геокдере близ Ашхабада, а последующие прошли в лагерях «Багтыяр Несил» в Дашогузском велаяте и «Аркадагын Багтыяр Несиллери» в Марыйском велаяте, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Мероприятия проводились посредством интерактивных встреч: дети в возрасте от 8 до 12 лет активно участвовали в упражнениях и играх на тему Конвенции о правах ребенка (КПР). Целью мероприятий было помочь детям лучше понять свои права.

В ходе игр, викторин и командных заданий дети изучали основные права — на образование, защиту, участие и недискриминацию. Сессии также познакомили участников с деятельностью ЮНИСЕФ, Меджлиса, УВКПЧ и Аппарата Омбудсмена по защите прав ребенка в Туркменистане.

Кампания способствует выполнению Туркменистаном Заключительных замечаний Комитета по правам ребенка, особенно в части повышения информированности детей, семей и сообществ о Конвенции и ее Факультативных протоколах.

Сессии в летних лагерях были организованы в рамках проекта «Укрепление национального потенциала по сбору и использованию данных в области прав ребенка в Туркменистане», который софинансируется Европейским союзом.