В Армении отметили древний праздник Вардавар

Праздник Вардавар, приуроченный ко дню Преображения Господня, отметили в Армении. Главной особенностью торжества является древний обычай обливания водой, который, согласно народным поверьям, приносит счастье на весь год, сообщает «Арменпресс».

В преддверии праздника жители республики активно готовились к торжеству – в магазинах страны наблюдался повышенный спрос на ведра, водяные пистолеты и различную посуду для обливания. По народным традициям, каждый должен быть облит водой в этот день, чтобы обеспечить себе благополучный год.

Центром празднования стала столица Армении. В Ереване основные торжества проходили на площади Республики у Лебединого озера – декоративного водоема в центре города, а также в городских парках. С раннего утра у фонтанов начали собираться горожане всех возрастов.

Особенно активно в празднике участвовали дети. Во дворах, где установлены пулпулаки – традиционные армянские фонтанчики, – с утра слышались детский смех и веселые крики. Молодежь и взрослые также с энтузиазмом поддерживали древнюю традицию, устраивая импровизированные «водные баталии».

Вардавар является одним из самых популярных и массовых праздников в Армении, сочетающим в себе христианские и дохристианские традиции. Праздник способствует укреплению общественных связей и передаче культурных традиций молодому поколению.