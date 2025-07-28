Fabergé выпустил в честь фильма о Бонде ювелирное яйцо стоимостью $177 тысяч

Ювелирный дом Fabergé представил яйцо стоимостью более $177 тысяч, созданное к 60-летию фильма «Голдфингер» — третьей части киносерии о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Коллекция яиц Fabergé × 007 была разработана в сотрудничестве с Amazon MGM Studios. Ювелирное изделие выполнено из 18-каратного желтого золота и отсылает к сюжету фильма, где ключевым элементом выступает золотой сейф в Форт-Ноксе. На передней части яйца размещён шестизубчатый замок, при повороте которого против часовой стрелки два болта смещаются, открывая «сейф». Такой механизм использован впервые в истории бренда.

Внутри изделия находятся миниатюрные золотые слитки, обрамлённые 140 жёлтыми бриллиантами классической огранки. Композиция символизирует тягу персонажа Голдфингера к золоту и отсылает к строке из заглавной песни фильма: «Он любит только золото».

В капсульную коллекцию, посвящённую агенту 007, также вошёл медальон-сюрприз с рубиновым сердцем, представленный 16 октября 2024 года, и украшения, вдохновлённые другим фильмом о Бонде – «Осьминожка».