Bloomberg: Neuralink Илона Маска планирует ежегодно чипировать 20 тыс. человек к 2031 году

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует к 2031 году ежегодно имплантировать свои нейроинтерфейсы в мозг 20 тысяч человек и получать от этого не менее $1 млрд в год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю презентацию для инвесторов.

Согласно документам, компания намерена разработать три версии устройства и создать сеть из пяти клиник. Все решения пока находятся на стадии клинических испытаний. В планах — постепенный запуск трёх направлений: Telepathy, Blindsight и Deep.

Telepathy — базовая версия интерфейса «мозг–машина», с помощью которой пациент сможет управлять компьютером или девайсом напрямую, без мыши и клавиатуры.

Blindsight — чип для восстановления зрения у людей с полной слепотой.

Deep — имплант для подавления симптомов болезни Паркинсона и тремора.

По данным Bloomberg, ни одно из этих устройств пока не одобрено регулятором – Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). При этом в мае этого года компания получила от FDA статус «прорывной технологии» для своего устройства по восстановлению речи.

Испытания на людях Neuralink начала в прошлом году. Пока что чип вживили только девяти пациентам. С их помощью парализованные пациенты смогли управлять компьютером, пользоваться интернетом, играть в видеоигры и даже редактировать видео. Визуальный чип пока протестировали только на животных.

Neuralink рассчитывает начать коммерческое применение Telepathy в 2029 году, выйти на 2 тысячи операций в год и достичь выручки $100 млн. В 2030 году запланирован запуск Blindsight с приростом операций до 10 тысяч и прогнозируемым доходом свыше $500 млн. К 2031 году компания планирует достичь объёма 20 тысяч установок в год.

Несмотря на то, что амбиции компании значительно опережают рынок, интерес инвесторов остаётся высоким. По данным PitchBook, за прошлый месяц Neuralink привлекла $650 млн инвестиций. Всего с момента создания в 2016 году в компанию вложили $1,3 млрд инвестиции, а ее рыночная капитализация оценивается в $9 млрд. Главными инвесторами являются технологические фонды, венчурные фонды Кремниевой долины и лично Маск.