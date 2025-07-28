Хакеры смогли уничтожить 158-летнюю британскую компанию из-за ненадежного пароля

Одного ненадежного пароля оказалось достаточно, чтобы группа вымогателей похоронила 158-летнюю компанию и оставила без работы 700 человек, сообщает BBC.

Транспортная компания KNP, базирующаяся в Нортгемптоншире (Великобритания), прекратила деятельность после кибератаки, за которой, как предполагается, стоит хакерская группировка Akira. Отмечается, что злоумышленники получили доступ к системе компании, подобрав пароль одного из сотрудников. После этого они зашифровали данные и заблокировали все внутренние системы.

При этом хакеры оставили саркастичное послание: «Если вы читаете это, значит, внутренняя инфраструктура вашей компании полностью или частично мертва… Давайте оставим все слезы и обиды при себе и попытаемся построить конструктивный диалог».

Хакеры не назвали цену, но специализированная фирма по ведению переговоров о выкупе в этом конкретном случае оценила сумму примерно в 5 миллионов фунтов стерлингов. У KNP такой суммы не нашлось, в результате компания потеряла доступ ко всем данным, а затем обанкротилась.

BBC отмечает, что KNP стала одной из «десятков тысяч» организаций, пострадавших от действий банды Akira. В целом, по данным издания, в прошлом году в Великобритании было зафиксировано около 19 тысяч кибератак на различные компании. Средний размер выкупа при таких атаках в стране составляет около £4 млн, и примерно треть пострадавших организаций решаются выплатить вымогателям.