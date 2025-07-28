Студенты туркменского вуза получили навыки и опыт в ходе производственной практики в Румынии

С 1 по 21 июля студенты и преподаватели Института информатики и телекоммуникаций Туркменистана прошли производственную практику в Румынии на базе международных компаний Tenaris, Bosch Zalau, Bosch Jucu и Emerson, а также в учебно-производственных лабораториях вуза-партнера — Технического университета Клуж-Напока.

Во время практики студенты изучили работу интеллектуальных устройств в сфере обработки данных, также команда студентов и преподавателей работала над информационно-аналитической web-ориентированной интеллектуальной системой для анализа данных.

Туркменские студенты в ходе встречи с коллективом Tenaris передали в дар книгу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь — опора Родины» .

Во время производственной практики в Emerson руководителям компании была преподнесена в дар книга Президента Туркменистана «Махтумкули».

Ранее мы сообщали, что студенты Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана стажируются в Румынии.