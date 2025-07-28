Ноутбук Surface Laptop 5G от Microsoft получил NPU, выполняющий 40+ трлн операций в секунду

Microsoft анонсировала корпоративную версию ноутбука Surface Laptop 5G с гибридной связью. Устройство поступит в продажу 26 августа по цене от $1799, пишет The Verge.

Новинка оснащена лотком для nano-SIM и модулем eSIM, обеспечивающими подключение к сетям 5G без зависимости от Wi-Fi.

Ключевой особенностью стала система из шести антенн, которая автоматически оптимизирует сигнал в зависимости от положения ноутбука. Это гарантирует стабильное соединение в движении и позволяет использовать устройство как мобильную точку доступа.

Ноутбук работает на процессорах Intel Core Ultra 5 или 7 (Series 2) и оснащен NPU-ускорителем для задач искусственного интеллекта, выполняющим свыше 40 триллионов операций в секунду.

Доступны две конфигурации: