В Google Фото появились функции для оживления снимков и их стилизации

Сервис Google Фото получил обновление с новыми функциями на базе искусственного интеллекта. Пользователи смогут превращать статичные снимки в шестисекундные видеоролики и применять к изображениям различные визуальные стили, такие как аниме, комиксы, эскизы и 3D-анимация, пишет издание TechCrunch.

Новые инструменты собраны в отдельной вкладке «Создать» (Create), где уже доступны функции для редактирования видео и создания коллажей. ИИ-возможности находятся на стадии тестирования. Google призывает пользователей оценивать результаты с помощью кнопок «нравится» и «не нравится» — эти отклики помогут в доработке продукта.

TechCrunch отмечает, что ИИ-инструменты рассчитаны на широкую аудиторию, включая тех, кто ранее не пользовался подобными технологиями. Внедрение новинок также позволит Google собирать данные для обучения своих моделей.

Функция «Фото в видео» (Photo to Video) уже использует ИИ-модель Google Veo 2, она позволяет создавать короткие видео из фотографий. Функция уже доступна для пользователей Android и iOS в США.

Функция стилизации изображений «Ремикс» (Remix) будет внедряться в ближайшие недели. Все созданные материалы будут снабжены цифровым водяным знаком SynthID, указывающим на их искусственное происхождение.

Вкладка «Создать» появится в приложении Google Фото в США в августе. Компания планирует регулярно обновлять её, добавляя новые инструменты.