В ChatGPT появится режим для помощи в учёбе и подготовки к экзаменам

В веб-приложении ChatGPT анонсирована новая функция под названием «Совместное обучение» (Study Together), которая будет доступна пользователям в ближайшее время. Информация об этом размещена в разделе «Учись и изучай».

С помощью новой функции пользователи смогут получать помощь при подготовке к экзаменам, решать сложные задачи и выполнять домашние задания. Инструмент отличается от обычных ответов ИИ акцентом на «искусство построения подсказок и форматирования».

«Совместное обучение» позволит организовать учебный процесс в двух форматах: с участием друзей, подключающихся к совместной сессии в ChatGPT, либо с помощью самого ИИ, выступающего в роли учебного напарника, изучающего материал параллельно с пользователем.

В отличие от стандартных ответов на запросы вроде «объясни мне эту концепцию простым языком», новый режим предлагает пошаговые инструкции и подробное методическое сопровождение по изучению любого предмета. Также предусмотрены функции для подготовки к тестам и выполнения проверочных заданий.

Ожидается, что функция станет доступна всем пользователям в ближайшие дни. По информации из открытых источников, аналогичные разработки тестируются в системах Claude и Gemini, что может усилить конкуренцию в сфере онлайн-образования.