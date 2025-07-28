В Туркменистане назвали победителей конкурсов на лучших медсестру и повара детских садов

24-25 июля в специализированном детском саду № 127 города Ашхабада состоялся заключительный государственный этап конкурсов «Здоровье молодого поколения – богатство нашей страны» и «Благословенная туркменская скатерть» среди медицинских сестер и поваров дошкольных учреждений страны. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Конкурсы проводились министерством образования Туркменистана в сотрудничестве с Национальным центром профсоюзов.

В финальном туре конкурса приняли участие медицинские сестры и повара детских садов, победившие в отборочных турах.

В финальном туре конкурса «Здоровье молодого поколения – богатство нашей страны главный приз получила Айнур Чарыева, медсестра детского сада № 3 города Аркадаг.

В финальном туре конкурса среди поваров главный приз присужден Марине Аразовой, повару детского сада № 113 города Ашхабада.

Победители были награждены почётными грамотами Министерства образования Туркменистана и ценными подарками от Национального центра профсоюза работников образования Туркменистана.