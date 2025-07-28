В Китае испытали сотовую сеть 6G: он передает 50 Гбайт за 1,5 секунды

Оператор связи China Mobile сообщил о запуске первой в мире маломасштабной экспериментальной сети шестого поколения (6G). В тестовую инфраструктуру входят 10 базовых станций. Проект реализуется исключительно в исследовательских целях и не предполагает коммерческого использования, пишет портал MyDrivers.

По информации оператора, во время испытаний была зафиксирована скорость передачи данных до 280 Гбит/с. Это более чем в 14 раз превышает теоретический максимум сетей 5G. При такой скорости передача файла объёмом 50 Гбайт (примерно двухчасовой фильм в формате Blu-Ray 4K) занимает менее полутора секунд — быстрее, чем у большинства современных проводных решений.

China Mobile вложила в исследования и разработки в области 6G более 39,1 млрд юаней (свыше $5,4 млрд). Компания участвует в четырёх ключевых национальных проектах в сфере научно-технического развития и сформировала перечень из десяти приоритетных технологий 6G.

Также сообщается о продолжающемся расширении сетей 5G и 5G-A. China Mobile построила крупнейшую в мире сеть пятого поколения: более 2,4 млн базовых станций, что составляет свыше 30 % от их мирового масштаба. Покрытие охватывает более 90 % административных районов Китая. Сеть занимает первое место по более чем 300 международным стандартам в области 5G.