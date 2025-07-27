23 августа состоится совещание ведущих работников образования Туркменистана

23 августа состоится совещание ведущих работников образования Туркменистана

23 августа пройдет совещание ведущих работников образования Туркменистана, где будет дан обзор реализации поставленных Президентом страны задач по совершенствованию системы образования и определены приоритетные задачи и новые рубежи, которые предстоит достичь в новом учебном году.

Об этом доложила на заседании Правительства 25 июля вице-премьер Б.Ораздурдыева.

Как она отметила, наряду с этим намечено обсуждение перспективных работ по подготовке нормативно-правовых актов и учебно-методических пособий в соответствии с национальной практикой и международными образовательными стандартами, а также по повышению профессионализма педагогических кадров, развитию отношений «наставник–ученик».

В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующие предложения.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое значение придаётся совершенствованию системы образования, поручив вице-премьеру должным образом подготовиться к совещанию педагогических работников, сообщает ТДХ.