23 августа состоится совещание ведущих работников образования Туркменистана

23 августа пройдет совещание ведущих работников образования Туркменистана, где будет дан обзор реализации поставленных Президентом страны задач по совершенствованию системы образования и определены приоритетные задачи и новые рубежи, которые предстоит достичь в новом учебном году.

Об этом доложила на заседании Правительства 25 июля вице-премьер Б.Ораздурдыева.

Как она отметила, наряду с этим намечено обсуждение перспективных работ по подготовке нормативно-правовых актов и учебно-методических пособий в соответствии с национальной практикой и международными образовательными стандартами, а также по повышению профессионализма педагогических кадров, развитию отношений «наставник–ученик».

В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующие предложения.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое значение придаётся совершенствованию системы образования, поручив вице-премьеру должным образом подготовиться к совещанию педагогических работников, сообщает ТДХ.