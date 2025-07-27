Туркменистан развивает многоплановое сотрудничество с ЮНЕСКО

На заседании Правительства Туркменистана 25 июля вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов доложил о проводимой работе по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает TDH.

В данной связи было доложено, что в целях дальнейшей реализации гуманитарных инициатив Президента Туркменистана, продвигаемых в системе ООН, подготовлен ряд предложений.

В частности, на рассмотрение главы государства было представлено предложение об участии делегации Туркменистана в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, запланированной на осень текущего года в Самарканде.

Наряду с этим предлагается в рамках вышеупомянутой Дорожной карты организовать в Туркменистане в августе нынешнего года международный форум в гибридном формате. Его планируется провести по 5-и направлениям: цифровое образование и искусственный интеллект (ИИ); роль ИИ в достижении Целей устойчивого развития; международный опыт внедрения искусственного интеллекта в национальную систему образования и науки; совершенствование образовательной сферы посредством цифровизации и технологий ИИ; значение инструментов ИИ в повышении квалификации национальных специалистов.

Исходя из этого, ответственность за проведение данного мероприятия предусматривается возложить на Министерство образования.

Также было озвучено предложение, касающееся финансирования за счёт Целевого фонда, учреждённого при содействии главы государства на основе Рамочного соглашения между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО, ряда проектов. В их числе: «Наше наследие», «Молодёжь, мир и безопасность», «Создание в Туркменистане геопарка», а также проект, нацеленный на укрепление мер по сохранению крепости Амуль, внесённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и др.

Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что Туркменистан активно сотрудничает с ООН и её специализированными структурами. Одобрив предложения, глава государства поручил вице-премьеру, министру иностранных дел провести соответствующую работу в этом направлении.