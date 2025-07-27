Самарканду официально присвоили возраст 3000 лет

Областной Кенгаш народных депутатов Самаркандской области принял решение об увеличении официального возраста древнего города с 2750 до 3000 лет. Об этом сообщает информационное агентство УзА.

Пересмотр возраста стал возможен благодаря работе научной группы, проведшей масштабные археологические исследования на ключевых памятниках региона. Особое внимание уделялось раскопкам на территории Афросиаба, Куктепа и в районе бывшей крепости Амира Темура на площади Куксарой.

Наиболее значимые результаты принесли раскопки на Куктепа, которые убедительно показали, что Самарканд начал формироваться как крупный городской центр уже в начале I тысячелетия до нашей эры. Эти находки стали решающим фактором для корректировки возраста города.

История определения возраста Самарканда демонстрирует постоянное развитие археологической науки. Первоначально считалось, что городу около 1500 лет, затем эта цифра была увеличена до 2000 лет. В 1970 году возраст оценивался в 2500 лет, а в 2000-х годах совместная узбекско-французская археологическая экспедиция установила возраст в 2750 лет. Новейшие находки 2024 года предоставили достаточно оснований для очередной корректировки этой цифры.

Директор Самаркандского института археологии Муминхон Саидов подтвердил, что процесс урбанизации в регионе действительно начался в конце II — начале I тысячелетия до нашей эры, что полностью соответствует новой оценке возраста города.

Все материалы проведенных раскопок будут переданы в профильные министерства и научные учреждения для проведения дальнейших исследований и систематизации полученных данных.