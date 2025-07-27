Посольство США в Ашхабаде провело книжную ярмарку

В Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана 24 июля прошла книжная ярмарка, организованная Посольством США в Ашхабаде при поддержке Правительства страны.

Перед присутствующими выступили чрезвычайный и полномочный посол США в Туркменистане Элизабет Руд и исполняющая обязанности директора библиотеки Лачин Нурмухаммедова.

Книжная ярмарка представила посетителям новинки: классическая американская литература в переводе на туркменский язык, учебные и развивающие пособия, а также новые информационные материалы о США.

Посетители также смогли поучаствовать в различных интерактивных конкурсах, проведенных сотрудниками и волонтерами Американского центра в Ашхабаде.

Время на ярмарке пролетело интересно, познавательно и незаметно!

Наш фоторепортаж с места события смотрите здесь.