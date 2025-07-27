Оркестр Туркменистана удостоен «Золотого флага» фестиваля The World Orchestra Festival 2025

Сегодня в Вене в концертном зале Музыкферайн состоялось закрытие Всемирного фестиваля оркестров 2025 (The World Orchestra Festival 2025).

По итогам фестиваля единогласным решением жюри Молодежный камерный оркестр Туркменистана под управлением заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева был удостоен награды «Золотой флаг» в номинации «Камерный оркестр».

Вместе с тем, жюри высоко отметило выступление туркменских музыкантов, вручив специальные сертификаты в следующих категориях: «Лучший дирижёр», «Лучшее исполнение классического произведения» и «Высшее мастерство выразительного исполнения».

Об этом сообщил «Туркменпорталу» главный специалист отдела учебных заведений, музеев и библиотек Министерства культуры Туркменистана Магтымгулы Аннагылыджов.

«В состав жюри входили именитые дирижёры, представители музыкального искусства и профессора Венской консерватории. Выступление Молодёжного камерного оркестра Туркменистана было высоко оценено профессионалами. Президент творческого комитета фестиваля, британский дирижёр, профессор Тоби Пёрсер выразил желание организовать совместные концерты с оркестром и, по возможности, посетить Туркменистан», — отметил М.Аннагылыджов. Туркменский сувенир

Члены Молодежного камерного оркестра Туркменистана выразили искреннюю благодарность руководству Туркменистана за созданные возможности для участия в этом престижном мероприятии и за поддержку развития национальной культуры и искусства.

Напомним, что это вторая золотая награда туркменских музыкантов на Всемирном фестивале оркестров: в 2024 году они были также удостоены «Золотого флага» в номинации «Камерный оркестр».

«Туркменпортал» от лица всех читателей поздравляет Молодежный камерный оркестр Туркменистана и Расула Клычева с очередной победой!

Ранее мы сообщали, что Молодежный камерный оркестр Туркменистана открыл The World Orchestra Festival в Вене.