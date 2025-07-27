Защитник Ораз Атаев перешел из медиакоманды Lotus Music в туркменский «Ахал»

25-летний туркменский защитник Ораз Атаев подписал профессиональный контракт с вице-чемпионом Туркменистана футбольным клубом «Ахал». Об этом сообщили пресс-службы обеих команд.

Атаев выступал за российскую медиакоманду Lotus Music из Медийной футбольной лиги. «Сегодня наш клуб прощается с одним из тех игроков, кто был с нами с самого начала: Ораз переходит в ФК «Ахал», – говорится в сообщении пресс-службы Lotus Music.

Пресс-служба «Ахала» подтвердила переход футболиста словами: «Добро пожаловать в семью».

«Ахал» после 14 туров чемпионата Туркменистана набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В настоящее время команда проводит учебно-тренировочный сбор в Ашхабаде и готовится к квалификационному матчу второй Лиги чемпионов АФК против таджикского «Регар-ТадАЗ», который состоится 13 августа на ТАЛКО арене в городе Турсунзаде (Таджикистан). Победитель выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов АФК, проигравший – в групповой раунд Лиги вызова АФК.

Атаев – воспитанник испанского клуба «Луго» из Сегунды. Также выступал за молодежную команду «Леонесы». В 2023 году защитник проходил учебно-тренировочные сборы в составе национальной сборной Туркменистана под руководством Мергена Оразова. В начале 2020 года привлекался на сборы хорватским специалистом Анте Мише и провел матч против молодежной сборной Катара (до 23 лет).