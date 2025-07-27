В Чжэнчжоу проходит саммит СМИ и аналитических центров ШОС

В административном центре провинции Хэнань с 23 по 27 июля проводится саммит СМИ и аналитических центров в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Центральной темой мероприятия стало обсуждение построения сообщества единой судьбы ШОС с участием представителей ведущих СМИ и аналитических центров стран-участниц организации, сообщает russian.news.cn.

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович отметила активизацию освещения деятельности ШОС в белорусских СМИ. По ее словам, за последние месяцы агентство опубликовало несколько сотен материалов об организации, где ключевой темой стало «построение справедливого мира». Акулович подчеркнула, что несмотря на различные подходы стран ШОС к решению многих вопросов, Китай выступает координирующим центром для укрепления диалога и выработки совместных решений. По мнению белорусского руководителя СМИ, Беларусь как полноправный член организации также готова внести свой вклад в деятельность ШОС.

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи обратил внимание на особую роль гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС. По его мнению, формирование сообщества единой судьбы ШОС отличается от традиционного регионального сотрудничества активным участием неправительственных организаций, СМИ и молодежи наряду с правительственными структурами. Китайский эксперт считает, что гуманитарные обмены повышают влияние и престиж ШОС в целом, укрепляя доверие среди населения стран-участниц.

Заместитель директора Восточного института Дальневосточного федерального университета Марина Дмитриева охарактеризовала ШОС как уникальное объединение цивилизаций, где проявляется «шанхайский дух» взаимного доверия. По мнению российского эксперта, сотрудничество между журналистским сообществом и академическими экспертами становится особенно актуальным для формирования общественного понимания целей и принципов работы организации, что способствует укоренению идеи общих вызовов и взаимной заинтересованности в устойчивом развитии.

Профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Саида Агзамходжаева подчеркнула, что ШОС представляет собой формирующуюся цивилизационную платформу, объединяющую государства разных культур и систем мышления на основе доверия, недопущения конфликтов и стремления к устойчивому развитию. Директор Института истории и социально-правового образования Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева Чолпон Койчуманова отметила важную роль СМИ и аналитических центров в объективной передаче информации.

Директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Денис Муха обратил внимание на роль Китая как политического и экономического ядра ШОС, отметив, что формат организации открывает возможности для разработки новых форм белорусско-китайского экономического сотрудничества с участием других партнеров, создания благоприятных условий в сфере торговли и инвестиций, а также формирования нового экономического макрорегиона как элемента многополярного мироустройства. Саммит продлится до 27 июля.