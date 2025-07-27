В Ашхабаде пройдут «Дни СПЕКА»

В рамках председательства Туркменистана в 2025 году в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в ноябре-декабре в Ашхабаде намечено проведение Экономического форума, 20-го заседания Руководящего совета, встреч рабочих групп по направлениям и других международных мероприятий.

Об этом доложил вице-премьер Х.Гельдымырадов на заседании Правительства 25 июля, сообщает ТДХ.

В этой связи Министерством финансов и экономики совместно с Постоянным представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) осуществляется подготовка к «Дням СПЕКА», в которых ожидается участие высокопоставленных лиц стран-участниц СПЕКА, ЕЭК ООН, руководителей и представителей других специализированных структур данной организации, а также международных экспертов.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность последовательного развития международного сотрудничества для обеспечения стабильности экономики страны, поручив вице-премьеру должным образом подготовиться к намеченным международным мероприятиям СПЕКА.