Вратарь Рахат Джапаров продолжит карьеру в «Ашхабаде»

29-летний вратарь Рахат Джапаров дебютировал за футбольный клуб «Ашхабад» в товарищеском матче против «Ахала» в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. Встреча прошла в пятницу на стадионе «Ниса» и завершилась победой «Ахала» со счетом 4:0.

Вместе с Джапаровым в «Ашхабаде» также дебютировал полузащитник Бегмурат Байов.

«Ахал» в настоящее время готовится к матчу квалификационного раунда второй Лиги чемпионов АФК против таджикского «Регар-ТадАЗ». Поединок состоится 13 августа на стадионе ТАЛКО арена в Турсунзаде.

По итогам 14 туров чемпионата Туркменистана «Ахал» занимает второе место (28 очков), «Ашхабад» – шестое (11 очков).

Ранее Джапаров играл за кыргызскую «Абдыш-Ату», с которой становился чемпионом и был признан лучшим вратарем Кыргызстана в 2022 году. Также он выступал за душанбинский ЦСКА и получил звание лучшего голкипера Таджикистана в 2021 году. В 2023 году Рахат дебютировал в национальной сборной Туркменистана в матче с Узбекистаном. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 100 тысяч евро.