Туркменистан приглашён к участию в Форуме Бакэту в Китае

Туркменские представители приглашены к участию в 5-м Форуме Бакэту, который состоится 25 сентября в Центре культурного обмена Центральной Азии в городе Тачэн, Синьцзян-Уйгурского Автономного Района Китая.

Приглашение поступило от вице-председателя Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) во время встречи с послом Туркменистана в КНР. Как было отмечено, форум организуется совместно Народным правительством округа Тачэн и Китайским международным советом по содействию многонациональным корпорациям (СIСРМС).

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны уделили особое внимание значению участия стран Центральной Азии, включая Туркменистан, в региональных интеграционных инициативах по устойчивому развитию.

Посол ознакомил участников встречи с внешнеполитическим курсом Туркменистана и рассказал о планируемых международных мероприятиях, вручив книгу Президента Туркменистана «Духовный мир туркмен», а также избранные стихи великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги на китайском языке.