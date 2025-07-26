Президент Туркменистана помиловал 247 человек в честь Года мира и доверия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 247 осужденных по случаю Международного года мира и доверия, сообщает TDH.

В ходе заседания кабинета министров страны председатель Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Бегенч Гундогдыев доложил о результатах работы ведомства. Заслушав доклад, глава государства подписал указ о помиловании по случаю Международного года мира и доверия 247 граждан.

Президент поручил председателю Комиссии совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для освобождения осуждённых лиц из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.

Помилованным гражданам Президент Туркменистана пожелал добросовестно работать, искренне служить Отчизне и жить, радуясь плодами честного труда.