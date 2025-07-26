Предприниматели из Армении приобрели махровые изделия на бирже Туркменистана

24 июля, на бирже Туркменистана состоялись торги с участием предпринимателей из Армении и местных бизнесменов, сообщает сайт ГТСБ.

На внешнем рынке предприниматели из Армении заключили сделку с местными предпринимателями на закупку гладкокрашенных жаккардовых махровых изделий, крашенной ткани Фланель и суровой ткани Кретон.

На внутреннем рынке местные предприниматели заключили сделку с Министерством Текстильной промышленности на закупку хлопчатобумажной пряжи.

В ходе торгов были заключены 2 сделки на общую сумму 3 861 000 манат и 322 472,68 долларов США.