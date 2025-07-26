Обсуждены приоритетные направления деятельности Туркменистана в рамках Кигалийской поправки

В столице Туркменистана на базе конференц-зала отеля «Арчабил» состоялось обсуждение национальных планов и приоритетных направлений деятельности в рамках выполнения положений Кигалийской поправки, которая была принята в 2016 году к Монреальскому протоколу Венской конвенции об охране озонового слоя и в 2020 году ратифицирована Туркменистаном.

Мероприятие было организовано Озоновым центром при Министерстве охраны окружающей среды и поддержано МИД Туркменистана и представителем РКИК ООН в стране, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Для представителей министерств и ведомств, ГК «Туркменгаз» и «Туркменнефть», предприятий государственных и бизнес-кругов, занятых на рынке установки и обслуживания систем охлаждения и кондиционирования воздуха, были презентованы несколько проектов и плановых мероприятий в поддержку усилий страны по климатической повестке.

Эксперты надеются, что действия в рамках Кигалийской поправки внесут вклад в сдерживание процессов потепления климата. В настоящее время мировое сообщество переходит к освоению нового поколения хладагентов, которые будут нейтральны как к озоновому слою планеты, так и климату. Действия эти связаны с модернизацией профиля оборудования, внедрения новых технологий, строительных норм, правил техники безопасности для техников-холодильщиков, их переобучения.

Встреча завершилась дискуссией на тему потребностей и приоритетов Туркменистана в выполнении национального «озонового» законодательства и глобальных соглашений, определены сроки сбора данных для последующего планирования действий и другие шаги в этой области.