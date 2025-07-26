Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя гендиректора ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС, сообщается на сайте агентства.

Михаил Гусман проработал в структурах агентства около 30 лет. 75-летний журналист с 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла «Формула власти». Он удостоен званий заслуженного работника культуры РФ (2001) и заслуженного журналиста РФ (2018).

Михаила Гусмана за многолетнюю работу в агентстве поблагодарил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов:

«От имени всего коллектива агентства выражаю огромную благодарность Михаилу Соломоновичу за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС. Более 50 партнерских договоров с главными агентствами стран мира, еще около 20 договоров, подготовленных к подписанию, сотни международных и всероссийских мероприятий ТАСС и тысячи воплощенных креативных идей – во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана. Желаем ветерану нашего агентства новых проектов и новых талантливых команд», – сказал Кондрашов.

ТАСС – ведущее государственное информационное агентство России. Основано в 1904 году, с 1925 по 1992 год носило название ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза).

Сегодня ТАСС – одно из крупнейших мировых информационных агентств, имеющее корреспондентскую сеть в более чем 60 странах мира, в том числе в Туркменистане.