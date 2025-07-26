Министр торговли Туркменистана провел переговоры с министром торговли Индии

24 июля в Дели состоялась встреча министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назара Агаханова с министром торговли, промышленности, электроники и информационных технологий Индии Джитином Прасадой, сообщается на странице соцсети министра Прасад.

Индийская сторона поздравила министра Агаханова с недавним назначением и приветствовала его первый официальный визит в Индию. В ходе переговоров стороны обсудили пути углубления торговых связей, укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, развития технологического партнерства, сотрудничества в сфере профессиональных навыков и расширения межличностных обменов между Туркменистаном и Индией.

В тот же день министр Агаханов провел отдельную встречу с представителями индийского бизнес-сообщества в здании Ванижья Бхаван. Со стороны Индии в переговорах приняли участие Сувидх Шах, заместитель генерального директора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO), и Мохит Ядав, объединенный секретарь Департамента торговли.

В ходе этой встречи министр Агаханов обсудил с индийскими коллегами перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Индией. Особое внимание было уделено вопросам расширения возможностей для экспортеров и предприятий обеих стран.

Переговоры проходили в рамках диалога высокого уровня, направленного на развитие двустороннего сотрудничества в торговой сфере между Туркменистаном и Индией.