В этрапе Берекет на западе Туркменистана планируют собрать 8 тысяч тонн бахчевых
Бахчеводы этрапа Берекет, одного из крупнейших сельскохозяйственных центров Балканского велаята, усердно работают над тем, чтобы порадовать соотечественников плодами своего труда и обеспечить столы сочной и полезной продукцией.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в данное время идет разгар сезона сбора урожая дынь и арбузов.
Ожидается, что в этом году с 400 гектаров земли будет собрано восемь тысяч тонн бахчевых.
Фермеры также готовят из дынь и арбузов национальные сладости: «как» (сушенная дыня) и «тошаб» (арбузная патока).
Выращиваемая здесь продукция пользуется большим спросом не только в велаяте, но и в других регионах страны, отмечает источник.