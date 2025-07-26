В этрапе Берекет на западе Туркменистана планируют собрать 8 тысяч тонн бахчевых

Бахчеводы этрапа Берекет, одного из крупнейших сельскохозяйственных центров Балканского велаята, усердно работают над тем, чтобы порадовать соотечественников плодами своего труда и обеспечить столы сочной и полезной продукцией.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в данное время идет разгар сезона сбора урожая дынь и арбузов.

Ожидается, что в этом году с 400 гектаров земли будет собрано восемь тысяч тонн бахчевых.

Фермеры также готовят из дынь и арбузов национальные сладости: «как» (сушенная дыня) и «тошаб» (арбузная патока).

Выращиваемая здесь продукция пользуется большим спросом не только в велаяте, но и в других регионах страны, отмечает источник.