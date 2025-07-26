В Туркменистане утвержден порядок госучета ценностей культурного наследия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении порядка государственного учета движимых ценностей национального историко-культурного наследия, передает TDH.

Документ принят в целях государственного учета предметов, представляющих национальную историко-культурную ценность, и ведения их государственного реестра. Постановление разработано в соответствии со статьей 12 закона Туркменистана «Об охране, вывозе и ввозе движимых ценностей национального историко-культурного наследия».