В Туркменистане идет набор участниц на бесплатные тренинги по женскому предпринимательству

В Туркменистане идет набор участниц на бесплатные тренинги в рамках программы «Улучшение конкурентоспособности женщин в частном секторе рынка труда Туркменистана». Программа осуществляется Союзом экономистов Туркменистана при поддержке Европейского Союза и методическом содействии общественного объединения «Достижения молодых Туркменистана».

Цель программы – повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда.

Программа проводится во всех велаятах страны, для ее проведения привлечены лучшие сертифицированные тренеры и опытные эксперты и консультанты.

Среди рассматриваемых тем – особенности женского предпринимательства, бизнес-планирование и финансовое планирование, правовые основы предпринимательства, деловая этика, лидерство, коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, инструменты эффективного трудоустройства, современные инновационные технологии в бизнесе, продвижение бизнеса в СМИ и т. д.

В настоящее время осуществляется набор и отбор участниц из Ашхабада, Ахалского и Балканского велаятов .

Тренинги в Ашхабаде запланированы на 12-13 и 15-16 августа, в г. Туркменбаши – на 22-23 августа.

Подать заявку на участие можно до 5 августа (23:59) по одной из ссылок ниже:

Количество мест ограничено. Организаторы свяжутся с кандидатами, успешно прошедшими онлайн-отбор.