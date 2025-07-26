В текстильный сектор Туркменистана будет инвестировано 200 млн манатов

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году», утверждённой в феврале текущего года, ожидаемые объёмы инвестиций по Министерству текстильной промышленности составят 200 миллионов манатов, которые будут направлены на строительство в производственных целях. Об этом сообщает ТДХ.

Так, в этрапе имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята будет построен текстильный комплекс по производству хлопчатобумажной пряжи, хлопчатобумажных и махровых тканей, а также готовых швейных изделий. Ввод в строй объекта позволит выпускать и экспортировать качественную, экологически чистую импортозамещающую текстильную продукцию, а также обеспечит новые рабочие места.

Создание новых производств различных форм собственности призвано содействовать повышению занятости населения, увеличению налоговых отчислений в государственный бюджет и, таким образом, будет служить значимым фактором улучшения социального благополучия граждан.

В данном контексте в числе намеченных Министерством текстильной промышленности на ближайшую перспективу мероприятий обозначена приватизация находящихся в его ведении требующих реконструкции и модернизации, нерентабельных предприятий.

Свои позиции в текстильной отрасли, как и в различных секторах экономики, укрепляют члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Они активно участвуют в создании новых производственных комплексов, базирующихся не только на натуральном сырье, но и на применении инновационных технологий и мирового опыта.

Ранее мы сообщали, что текстильная отрасль Туркменистана — яркий пример стремительного развития экономики страны.