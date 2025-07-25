Туркменская студентка вошла в топ-50 международного конкурса «Картина мира»

Студентка государственной академии художеств Туркменистана Махым Атакова стала финалисткой международного конкурса-выставки «Картина мира», организованного филиалом Третьяковской галереи в Калининграде.

Как сообщила участница Turkmenportal, в конкурсе приняли участие молодые художники из 65 стран мира, включая Россию, Китай, Туркменистан, Ливию, Сенегал, Казахстан, Демократическую Республику Конго, Уганду и другие государства. Всего на конкурс было представлено свыше 1447 работ.

Конкурс проводился среди художников в возрасте от 18 до 35 лет по теме «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества» в трех номинациях: живопись, графика и цифровое искусство.

Махым Атакова, обучающаяся на факультете изобразительного искусства на кафедре «Графика» по специальности «Книжный график», представила три работы: «Сладкий сон», «Живая история» и «Счастливое детство».

Две из них — «Сладкий сон» и «Живая история» — в настоящее время находятся в частной коллекции ценителя искусства в США.

Работы туркменской художницы прошли серьезный отбор: сначала они вошли в топ-100 лучших работ конкурса, а затем жюри отобрало их в число 50 финалистов. Махым Атакова получила сертификат, подтверждающий ее попадание в топ-50 лучших художественных работ международного конкурса молодых художников «Картина мира» 2025 года.