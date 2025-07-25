Туркменистан приглашен на международную книжную ярмарку в Китае

Организационный комитет Южно-Китайской книжной ярмарки направил приглашение туркменским издателям и специалистам книжной индустрии для участия в крупнейшей выставке региона.

Мероприятие пройдет с 15 по 19 августа 2025 года в выставочном зале Китайской импортно-экспортной ярмарки в Гуанчжоу. Как сообщается в официальном приглашении, подписанном главным представителем организационного комитета Сун Ю, туркменские специалисты смогут посетить Китай с 14 по 19 августа.

Основной целью поездки станет участие в работе Центрального павильона Южно-Китайской книжной ярмарки, а также участие в культурных мероприятиях. Организаторы предоставят участникам из Туркменистана выставочные стенды и волонтерские услуги бесплатно.

Для получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обращаться по адресу: улица Чанфу, 100, район Тяньхэ, Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай, электронная почта: ngsx_ban@163.com, телефон: 020-66220224.