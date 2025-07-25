Срок пребывания в России по электронной визе увеличен до 30 дней

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а периода пребывания по ней в России – до 30 суток. Об этом сообщили в посольстве РФ в Туркменистане.

Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона.

За первое полугодие 2025 года 3,2 тыс. граждан Туркменистана получили электронную визу в Россию. Об этом 17 июля сообщил «Известиям» посол РФ в стране Иван Волынкин.

Электронная виза позволяет находиться на территории России с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Она оформляется на специальном интернет-портале МИД России и оплачивается банковской картой.

Оформление электронной визы для граждан Туркменистана стало доступным в 2024 году.